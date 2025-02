Bochum: Hecking trifft Torwart-Entscheidung

Der VfL Bochum wird zumindest in der kommenden Partie mit einer neuen Nummer eins zwischen den Pfosten starten. Wie Trainer Dieter Hecking auf der Presskonferenz vor der Partie gegen den VfL Wolfsburg am Samstag (15:30 Uhr) verkündete, wird gegen die Wölfe Timo Horn zwischen den Pfosten stehen. „Timo Horn wird in Wolfsburg im Tor stehen, die Entscheidung haben wir gerade nach dem Training den Keepern mitgeteilt. Es war eine Entscheidung für Timo, nicht gegen Patti“, so Hecking. Damit löst er Patrick Drewes ab.

Der bisherige Stammkeeper war krankheitsbedingt vergangene Woche gegen Borussia Dortmund ausgefallen, Horn feierte ein mehr als erfolgreiches Bundesliga-Comeback und hielt beim 2:0-Erfolg die Null. Anschließend wurde der 31-Jährige von den Fans an der Castroper Straße gefeiert. Ob der Wechsel zwischen den Pfosten von Dauer ist, lies Hecking noch offen.