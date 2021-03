BVB - Sevilla: Die Aufstellungen

Mit der Niederlage gegen den FC Bayern in den Knochen gilt es für Borussia Dortmund in der anstehenden Champions League-Partie gegen den FC Sevilla um den Einzug in die nächste Runde. Die unangenehm zu bespielenden Andalusier haben jedoch die Bürde einer 2:3-Heimniederlage aus dem Hinspiel.

Bei Edin Terzic fallen mit Jadon Sancho, Axel Witsel, Manuel Akanji, Raphaël Guerreiro und Giovanni Reyna gleich fünf potenzielle Startelfspieler aus. Hinten links bekommt Nico Schulz eine weitere Chance. Offensiv wird Superstar Erling Haaland von Marco Reus und Thorgan Hazard flankiert. Julen Lopetegui hingegen kann wieder auf Lucas Ocampos zurückgreifen und schickt den Argentinier von Beginn an ins Rennen. Rakitic muss hingegen mit der Ersatzbank Vorlieb nehmen.

Bis zum Aufeinandertreffen mit dem Klassenprimus der Bundesliga konnten die Dortmunder auf ihre gute Form verweisen. Anders sah das beim FC Sevilla zuletzt aus, die aus den vergangenen drei Pflichtspielen ausschließlich Niederlagen mitnahmen. Unter anderem musste man im spanischen Pokal gegen den FC Barcelona die Segel streichen.

Die Aufstellungen

Borussia Dortmund:

FC Sevilla: