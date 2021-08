Kehrtwende: Mir vor Wechsel zu Sevilla

Rafa Mir dürfte schon bald neuer Spieler des FC Sevilla sein. Der Stürmer unterzieht sich laut übereinstimmenden spanischen Medienberichten heute den medizinischen Untersuchungen beim andalusischen Klub. In den Sozialen Medien kursieren bereits Videos des 24-Jährigen auf dem Vereinsgelände von Sevilla.

Für den Spanier fließen dem Vernehmen nach 15 Millionen Euro an die Wolverhampton Wanderers, Mir winkt ein Fünfjahresvertrag. Ein Transfer zu Atlético Madrid hat sich somit zerschlagen. Bereits die vergangenen eineinhalb Saisons verbrachte der Offensivmann leihweise in Spanien bei SD Huesca. Dort gelangen ihm in 57 Einsätzen 25 Tore und zwei Vorlagen.