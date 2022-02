Maldini: Ibrahimovic hat Verlängerung in der Hand

Zlatan Ibrahimovic kann über seine sportliche Zukunft beim AC Mailand eigenständig entscheiden. Wie Paolo Maldini, Technischer Direktor der Rossoneri, im Interview mit ‚Sky Italia‘ zu Protokoll gibt, ist der 40-Jährige bei Milan immer willkommen: „Wenn er nicht in der Lage ist weiterzumachen, wird er sagen, ‚ich höre auf‘. Im Moment will er weitermachen. Zlatan wird für diese Mannschaft nie eine Last sein, sondern immer eine Bereicherung.“

Unter der Anzeige geht's weiter

Der Vertrag des Schweden läuft zum Saisonende aus. Seit seinem Wechsel von Los Angeles nach Mailand im Januar 2020 kommt Ibra auf 66 Einsätze für Milan, in denen ihm 47 Torbeteiligungen gelangen. Der Altstar spielt also nach wie vor eine gewichtige Rolle für den aktuell Zweitplatzierten der Serie A. Gut möglich also, dass Ibrahimovic noch eine Saison dranhängt.