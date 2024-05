BVB: Harte Konkurrenz bei Maatsen?

Leihspieler Ian Maatsen von Borussia Dortmund weckt das Interesse anderer namhafter Vereine. Wie der Journalist Graeme Bailey bei ‚TBR Football‘ berichtet, entsendete Manchester City seine Scouts, um den Linksverteidiger im Champions League-Halbfinale gegen Paris St. Germain (1:0) zu beobachten. Auch Späher von Aston Villa seien vor Ort gewesen, um sich ein genaueres Bild von Maatsen zu machen.

Der 22-jährige Niederländer ist noch bis Saisonende vom FC Chelsea an den BVB verliehen. Für den Sommer existiert eine Ausstiegsklausel in Höhe von rund 40 Millionen Euro. Maatsens Vater Edward erklärte kürzlich, dass eine Zukunft in Dortmund das präferierte Ziel ist: „Wir arbeiten daran, dass er im Verein bleibt.“