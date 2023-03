PSG-Interesse an Freiburg-Talent Darvich

Die gute Nachwuchsarbeit des SC Freiburg ist auch bis zu Paris St. Germain durchgedrungen. Wie die ‚Sport Bild‘ berichtet, ist PSG auf U17-Talent Noah Darvich aufmerksam geworden. Der 16-jährige Mittelfeldspieler spielt in der B-Jugend-Bundesliga groß auf. Für den Nachwuchs des SC steuerte der Linksfuß in acht Einsätzen fünf Treffer und drei Assists bei.

Unter der Anzeige geht's weiter

Auch in der deutschen U17-Nationalmannschaft ist Darvich Leistungsträger. Das Team von Trainer Christian Wück führt der Freiburger als Kapitän aufs Feld. In zehn Länderspielen gelangen dem Youngster, der sowohl als Achter als auch im offensiven Mittelfeld einsetzbar ist, drei Treffer. An Freiburg ist das Eigengewächs vertraglich noch bis 2024 gebunden.

Lese-Tipp

Rashford lehnte Mega-Offerte von PSG ab