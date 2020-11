Wolfsburg weiter ohne Guilavogui

Der VfL Wolfsburg muss weiter auf seinen Kapitän verzichten. Wie Trainer Oliver Glasner auf der heutigen Pressekonferenz mitteilte, wird Josuha Guilavogui (30) wegen seiner Muskelverletzung „sicher diese und auch nächste Woche fehlen“. Zuletzt stand der Sechser vor einem Monat auf dem Feld.

Unter der Anzeige geht's weiter

Am Freitag empfangen die Wölfe in der Bundesliga Werder Bremen (20:30 Uhr). In der darauffolgenden Woche geht es samstags zum 1. FC Köln (15:30 Uhr). Für den Tabellensechsten also zwei realistische Chancen, sich im oberen Drittel der Liga festzusetzen. Gelingen muss das aber ohne Guilavogui.