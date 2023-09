Fink zurück in die Bundesliga?

Thorsten Fink kann sich eine Rückkehr nach Deutschland trotz seines Erfolgs in Belgien durchaus vorstellen. Wie der Cheftrainer von VV St. Truiden im Interview mit dem ‚kicker‘ offen zugibt, ist er ein „Kind der Bundesliga“. Sollte es irgendwann nochmal mit einer Rückkehr in Deutschlands Oberhaus klappen „wäre das schön“. Aktuell mache sich der 55-Jährige darüber aber keine Gedanken.

Mit seinem Team steht Fink derzeit mit zwölf Punkten aus acht Spielen auf Rang sieben in der belgischen Jupiler Pro League. Ein Achtungserfolg. „Der Verein wurde im Vorjahr Zwölfter, und aktuell ist unser Ziel, in die mittlere Play-off-Runde zukommen, also nichts mit dem Abstieg zu tun zu haben. Wir spielen intensiv, mit viel Ballbesitz. Wir wollen den Fans Freude bereiten – wenn wir dann mal verlieren, ist es nicht schlimm“, fasst Fink die Situation zusammen.