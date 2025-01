Bericht: Ancelotti legt sich auf Real-Abschied fest

Kaum ein Trainer hat es in den vergangenen Jahren so gut geschafft, das Starensemble von Real Madrid bei Laune zu halten wie Carlo Ancelotti. Dreimal gewann er mit den Blancos die Champions League und formte nebenbei Spieler wie Vinicius Junior oder Federico Valverde zu einigen der besten Akteure auf ihrer Position.

Unter der Anzeige geht's weiter

In der laufenden Saison ist die Maschinerie der Königlichen allerdings nicht immer so gut geölt. Eine Tatsache, die Ancelotti wiederholt öffentliche Kritik eingebracht hat. Nun hat der 65-Jährige wohl eine Entscheidung über seine Zukunft getroffen. Wie ‚Onda Cero‘ berichtet, wird Ancelotti die Madrilenen im Sommer verlassen.

Auch etwaige Titelgewinne sollen den Italiener nicht umstimmen können. Zwar läuft sein Vertrag in der spanischen Hauptstadt noch bis 2026, erfüllen möchte er das Arbeitspapier aber offenbar nicht. In den Ruhestand wolle Ancelotti aber ebenfalls noch nicht gehen. Sicher sei nur, dass er Spanien den Rücken kehren möchte.

Unter der Anzeige geht's weiter

Weiter in Italien?

Nachdem der Erfolgstrainer in der Vergangenheit wiederholt mit dem Posten als brasilianischer Nationaltrainer in Verbindung gebracht worden war, flirtete er zuletzt mit der AS Rom. Käme es wirklich zu einer Anstellung in der italienische Hauptstadt, würde dies eine Rückkehr für Ancelotti bedeuten – von 1979 bis 1987 war er als Spieler für die Giallorossi am Ball gewesen.

Als heißester Kandidat auf das Ancelotti-Erbe wird seit vielen Monaten Bayer Leverkusens Double-Trainer Xabi Alonso gehandelt. Der Spanier hat eine lange Real-Vergangenheit als Spieler und galt schon im vergangenen Sommer als Option. In Leverkusen hofft man freilich, dass Alonso über diese Saison hinaus an Bord bleibt. Sein Vertrag läuft bis 2026.