Roma-Lockrufe: Ancelotti flirtet zurück

Carlo Ancelotti hat sich zu seiner Zukunft bei Real Madrid geäußert. Bei ‚Radio Rai‘ sagte der 65-Jährige, dass er daran arbeite, „so lange wie möglich hier zu bleiben“. Dennoch schloss er auch einen vorzeitigen Abgang nicht aus. „Im Moment bin ich hier glücklich und mache mir keine Gedanken über meine Zukunft. Ich habe hier noch einen Zweijahresvertrag, aber Verträge können aufgelöst oder verlängert werden.“

Interesse am Italiener zeigt allen voran die AS Rom. Derzeit ist dort Claudio Ranieri als Trainer tätig, wird sich im Sommer aber zurückziehen und nur noch beratend für die Giallorossi arbeiten. Er ist mit Ancelotti gut befreundet und würde ihn gerne nach Rom locken. „Ich fühle mich der Roma sehr verbunden, ich hatte immer gute Erinnerungen“, so Ancelotti. Der Trainer von Real war als Spieler zwischen 1979 und 1987 für die AS Rom am Ball.