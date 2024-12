Vor CL-Kracher: Bayer kann auf Schick hoffen

Bayer Leverkusen kann im morgigen Champions League-Spiel gegen Inter Mailand (21 Uhr) womöglich wieder auf Patrik Schick zurückgreifen. Wie der Double-Sieger bekanntgibt, nimmt der Tscheche am heutigen Abschlusstraining teil. In der Bundesliga war der 28-Jährige beim 2:1-Sieg über den FC St. Pauli am vergangenen Wochenende aufgrund einer Wadenverletzung zum Zuschauen verdammt.

In Abwesenheit von Torjäger Victor Boniface (23), der bis zum Jahreswechsel ausfällt, baut Trainer Xabi Alonso wieder vermehrt auf Schick. Zuletzt zeigte sich der Stürmer in bestechender Form, in seinen vergangenen fünf Spielen für die Werkself gelangen ihm sechs Treffer.