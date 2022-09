Chicharito bestätigt Verlängerung in LA

Chicharito (34) bleibt LA Galaxy erhalten. Wie der Mexikaner in einer Medienrunde verriet, wird sich sein Arbeitsverhältnis in Kalifornien automatisch verlängern: „Wenn ich elf Tore und 60 Prozent der Spielminuten erreicht habe, verlängert sich mein Vertrag automatisch.“

Die Bedingungen hat Chicharito bereits erfüllt. In der laufenden Spielzeit kommt der frühere Bayer-Profi auf 35 Pflichtspiele und erzielte 18 Tore. Der Stürmer läuft seit Januar 2020 in LA auf und führt das Team mittlerweile als Kapitän an.

Chicharito confirms he’s coming back to play for the LA Galaxy next year.



“When I reached 11 goals and 60% of the minutes it automatically renews.”



Chicha like us is also surprised they don’t share contract info with the public/media. #LAGAlaxy pic.twitter.com/r2oLMRdNbF