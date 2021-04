Odriozolas letzte Chance?

30 Millionen Euro zahlte Real Madrid im Sommer 2018, um Álvaro Odriozola an Bord zu holen. Ausgezahlt hat sich dieses Investment bis heute nicht. Weder in Madrid noch bei seiner Leihe zum FC Bayern konnte sich der Spanier festspielen. Aber auf einmal ist Odriozola aber doch wieder gefragt.

Beim 2:1 im Clásico am Samstag durfte Odriozola bereits eine Halbzeit lang mitwirken. Es war erst der fünfte Einsatz in La Liga in dieser Saison. Der Ex-Münchner agierte jedoch über weite Strecken nervös und unsicher. Die fehlende Spielpraxis und das mangelnde Selbstbewusstsein waren offenkundig.

Weil Dani Carvajal (29) und der zum Rechtsverteidiger umfunktionierte Lucas Vázquez (29) aber verletzt ausfallen, könnte Odriozola am Mittwoch (21 Uhr) in der Champions League beim FC Liverpool eine erneute Bewährungschance erhalten. Die ‚as‘ nennt es die womöglich „letzte große Chance“ für den 25-Jährigen im königlichen Dress. Klingt nach jeder Menge Druck.