Schalke vor Larsson-Verkauf

Jordan Larsson wird wohl nicht zum FC Schalke zurückkehren. Wie die dänische Zeitung ‚B.T.‘ berichtet, befindet sich der Stürmer mit seinem Leihklub FC Kopenhagen in positiven Gesprächen über eine langfristige Zusammenarbeit. Der dänische Vizemeister besitzt eine Kaufoption in Höhe von 2,5 Millionen Euro.

Bis zum Saisonende ist Larsson nach Kopenhagen verliehen, sein Vertrag auf Schalke läuft bis 2025. In Dänemark erzielte der 25-jährige Offensivspieler fünf Tore in 14 Partien – in zwölf Spielen für Königsblau war der Schwede zuvor torlos geblieben.

Trainer schwärmt

Kopenhagen-Trainer Jacob Neestrup lobte zuletzt: „Wir sind zufrieden mit dem, was er auf dem Spielfeld zu zeigen begonnen hat, sowohl in der Breite als auch in der Mitte, wo er in die Tiefe gehen kann. Ich glaube einfach, dass er ein guter Spieler ist. Er ist ein Spieler mit einer schönen Aggressivität.“

Schalke hatte Larsson erst im vergangenen August ablösefrei von Spartak Moskau verpflichtet. Knapp ein Jahr später werden sich die Wege wohl endgültig wieder trennen.