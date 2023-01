BVB-Gerüchte um England-Juwel Iroegbunam

Borussia Dortmund und Talente aus England – das passt. Die Erfolgsgeschichte von Jadon Sancho hat Jude Bellingham noch einmal getoppt und wird den Verein im Sommer voraussichtlich für richtig viel Geld verlassen. Die große Frage: Wie fängt der BVB diesen enormen Verlust auf?

Unter der Anzeige geht's weiter

Womöglich mit Tim Iroegbunam. Das englische Sportnetzwerk ‚TEAMtalk‘ berichtet von einem Dortmunder Interesse am Rechtsfuß, der viele Parallelen zu Bellingham aufweist: Wie der WM-Fahrer ist Iroegbunam 19 Jahre alt, Engländer, in Birmingham groß geworden und zentraler Mittelfeldspieler. Auch in puncto Anlagen und Bewegungsablauf ähneln sich beide recht deutlich.

Lese-Tipp

Schulz-Interessenten: Aus drei mach zwei

Auch Juve dran

Bellinghams Entwicklungsstand ist natürlich einige Etappen weiter. Aber das Entwickeln gehört eben zur Dortmunder Philosophie. Den Durchbruch auf Profi-Ebene hat Iroegbunam zumindest schon geschafft. Mit den Young Lions krönte sich der Achter im vergangenen Jahr zum U19-Europameister. Aktuell ist Iroegbunam von Aston Villa an den Zweitligisten Queens Park Rangers ausgeliehen und zählt dort zu den unumstrittenen Stammkräften in der Zentrale (17 Saisonspiele).

Unter der Anzeige geht's weiter

Als solcher hat der Youngster laut ‚TEAMtalk‘ auch bereits Juventus Turin auf den Plan gerufen – konkurrenzlos wäre der BVB also nicht. Wer auch immer in Verhandlungen um Iroegbunams Dienste tritt, der muss sich mit Villa auseinandersetzen. Der ambitionierte Premier League-Vertreter hat sicher kein Interesse daran, eines der besten Pferde aus dem Nachwuchsstall – obendrein bis 2027 gebunden – zum Schnäppchenpreis ziehen zu lassen. Villans-Coach Steven Gerrard soll große Stücke auf Iroegbunam halten.