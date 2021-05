Real verpasst Big Point | Bayern im Rennen um Sancho?

Bayern und Sancho

Es ist keine große Überraschung: Richtung Saisonende nehmen die Gerüchte rund um die Zukunft von Jadon Sancho wieder zu. Borussia Dortmund würde den Engländer wohl auch in diesem Sommer ziehen lassen, wenn die Kasse klingelt. Dem ‚Telegraph‘ zufolge gehört auch der FC Bayern zu den Interessenten. „Bayern steigt in das Rennen um Sancho ein“, berichtet das Blatt. Und keine Frage, sportlich würde der 21-Jährige den Rekordmeister verstärken. Mit einem Preisschild irgendwo zwischen 85 und 100 Millionen Euro ist Sancho aber deutlich zu teuer für die Bayern in Zeiten der Coronakrise.

Real verpasst die Chance

„Madrid gibt es aus der Hand“, titelt die ‚as‘ nach dem 2:2 der Königlichen gegen den FC Sevilla. Vor der Partie war die Ausgangslage klar: Gewinnen die Madrilenen ihre letzten vier Partien, sind sie Meister. Nun hat Stadtrivale Atlético wieder die Nase vorn. Für den Aufreger des Abends sorgte eine umstrittene Schiedsrichterentscheidung. Den Elfmeterpfiff für Real nach klarem Foul an Karim Benzema nahm der Unparteiische zurück und gab stattdessen Handelfmeter für Sevilla. Der VAR mit dem einprägsamen Namen González González hatte sich eingeschaltet. Für die ‚Marca‘ war dies „die Szene, die die Liga verändert“. Der sonst so besonnene Zinedine Zidane war nach dem Abpfiff auf 180.

Pirlo vor dem Aus

Für Andrea Pirlo wird die Luft derweil immer dünner. Nach neun Serie A-Titeln in Serie droht Juventus Turin in dieser Saison sogar die Qualifikation zur Champions League zu verpassen. Mit 0:3 verloren die Bianconeri gestern gegen den AC Mailand und rutschten auf Rang fünf ab. Die ‚Tuttosport‘ sagt Andrea Pirlo schon einmal „Auf Wiedersehen“. Der ‚Corriere dello Sport‘ ist sich ebenfalls sicher: „Pirlo ist raus!“ Drei Spiele bleiben, das Minimalziel Platz vier doch noch zu erreichen.