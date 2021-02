Barça: Koeman will bleiben

Ronald Koeman möchte seinen bis 2022 gütigen Vertrag beim FC Barcelona erfüllen. Wie die spanische ‚Sport‘ berichtet, hat die 1:4-Niederlage in der Champions League gegen Paris St. Germain den Niederländer zwar angezählt, dennoch möchte er den Umbruch in Katalonien fortführen.

Ob der 57-Jährige dazu aber überhaupt die Möglichkeit bekommt, steht noch in den Sternen. Der Ausgang der Präsidentschaftswahlen am 7. März wird eine zentrale Rolle spielen. Zuletzt galt Barça-Legende Xavi als möglicher neuer Chefcoach in Barcelona. Seine ersten Erfahrungen auf der Trainerbank sammelt der 41-Jährige zurzeit in Katar beim Al-Sadd SC.