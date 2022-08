Medizincheck steht: Hertha findet Ekkelenkamp-Abnehmer

Hertha BSC bastelt einen Tag vor dem Saisonstart in der Bundesliga noch an der Mittelfeldbesetzung. Jurgen Ekkelenkamps Abschied aus Berlin ist so gut wie besiegelt. Wie der ‚Telegraaf‘ berichtet, hat sich der FC Brügge mit der Alten Dame auf eine Ablöse von fünf Millionen Euro für den 22-jährigen Mittelfeldspieler verständigt.

Ekkelenkamp wird am kommenden Wochenende zum Medizincheck bei den Belgiern erwartet. In Brügge soll er den Abgang von Charles De Ketelare zum AC Mailand auffangen. Sportlich sowie wirtschaftlich ist der Ekkelenkamp-Verkauf für die Hertha zu verkraften.

Drei Millionen Euro Ablöse überwies die Alte Dame im vergangenen Sommer an Ajax Amsterdam. Ekkelenkamp wusste in seiner ersten Saison in Berlin nur streckenweise zu überzeugen. Nach zahlreichen Einsätzen in der Hinrunde spielte der Niederländer im Saisonverlauf eine immer geringere Rolle. Letztlich absolvierte der Mittelfeldspieler 22 Partien und erzielte drei Treffer.

Weg frei für Boëtius

Den passenden Nachfolger haben die Berliner bereits ausfindig gemacht. Jean-Paul Boëtius von soll Ekkelenkamps Platz im Mittelfeld einnehmen. Der 28-Jährige, dessen Vertrag bei Mainz 05 Ende Juni auslief, ist sich mit Hertha bereits einig.