Pedro spricht von Barça-Rückkehr

Routinier Pedro würde zukünftig am liebsten noch einmal für seinen langjährigen Arbeitgeber FC Barcelona auflaufen. „Barça ist mein Team, aber es ist sehr schwierig für mich zurückzukehren, aufgrund vieler Faktoren, des Alters. Aber ich würde es gerne tun. Eine Rückkehr zu Barça wäre spektakulär“, erklärt der 36-Jährige im Gespräch mit ‚La Portería‘. Gleichwohl glaube er nicht daran, dass dieser Schritt möglich wäre.

Pedro, einer der Schlüsselspieler des besten Barça der Geschichte, schwärmt vor allem vom heutigen Trainer Xavi, mit dem er einst jahrelang zusammen auf dem Rasen stand: „Ich habe großes Vertrauen in Xavi. Er ist ein Trainer, der sein Bestes gibt. Er hat sehr gute Vorstellungen davon, was er tun möchte, nämlich Barça so weit wie möglich zu bringen.“