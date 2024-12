Heiß begehrt: Bedient sich Newcastle bei der PSV?

Newcastle United will den Kader verjüngen und hat dafür schon für den Winter einen möglichen Neuzugang ins Auge gefasst. Wie der ‚Telegraph‘ berichtet, zeigen die Magpies Interesse an Johan Bakayoko von der PSV Eindhoven. Der englische Klub wolle den 21-Jährigen schon im Januar holen, doch dort könnten die Verhandlungen an den Preisvorstellungen der Niederländer scheitern.

Vertraglich ist Flügelspieler Bakayoko noch bis 2026 an die PSV gebunden. Allzu tief dürfen die Magpies aktuell nicht in die Tasche greifen, da sie sonst Gefahr laufen, die Profit- und Nachhaltigkeitsregeln der Premier League zu missachten. Auch deshalb seien Spieler wie Brentfords Bryan Mbeumo oder Antoine Semenyo vom AFC Bournemouth, die beide wohl zwischen 60 und 70 Millionen Euro kosten würden und von Newcastle gescoutet werden, derzeit nicht vorstellbar. Bakayoko war in der Vergangenheit unter anderem auch schon mit dem FC Bayern, Borussia Dortmund und RB Leipzig in Verbindung gebracht worden.