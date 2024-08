Atlético holt Sörloth als Morata-Nachfolger

Atlético Madrid hat einen neuen Torjäger an Land gezogen. Wie der Verein offiziell verkündet, kommt Alexander Sörloth vom Ligakonkurrenten FC Villareal und unterschreibt ein Arbeitspapier bis 2028. Für den 28-Jährigen zahlen die Rojiblancos dem Vernehmen nach eine Sockelablöse in Höhe von 30 Millionen Euro, die durch Boni noch um weitere 7,5 Millionen Euro ansteigen kann.

Im Team von Trainer Diego Simeone wird Sörloth in die Fußstapfen des zum AC Mailand abgewanderten Álvaro Morata (31) treten. Auf der Suche nach einem Nachfolger hatte Atlético zuvor auch starkes Interesse an Artem Dovbyk (27). Nach der öffentlichen Absage durch den Berater des Ukrainers und dem Wechsel zur AS Rom schwenkte man dann aber auf Sörloth um.

Der Norweger war erst im vergangenen Sommer für zehn Millionen Euro von RB Leipzig zu Villareal gewechselt und spielte eine Topsaison im Trikot des Gelben U-Boots. Mit 23 Toren und sechs Assists in 34 Ligapartien war Sörloth zweitbester Torschütze in La Liga – nur genannter Dovbyk (24) war besser.