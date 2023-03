Liverpools sechs Alternativen zu Bellingham

Bereits seit 2021 wird Jude Bellingham mit dem FC Liverpool in Verbindung gebracht. Der 19-Jährige ist absoluter Wunschspieler der Reds. Lange Zeit durfte man sich an der Anfield Road auch gute Chancen auf die Verpflichtung des Ausnahmetalents ausrechnen. Mittlerweile scheinen jedoch Manchester City und Real Madrid Liverpool den Rang abgelaufen zu haben, das berichtet ‚ESPN‘.

In eine ähnliche Kerbe schlug am gestrigen Montag bereits ‚The Athletic‘. Dem Sportmagazin zufolge wird es als „immer unwahrscheinlicher angesehen, dass Liverpool Bellingham in diesem Sommer unter Vertrag nimmt“. Dies hat FT zum Anlass genommen, um mögliche Alternativen unter die Lupe zu nehmen.

Matheus Nunes

Den 24-jährigen Portugiesen verfolgen die Reds bereits seit geraumer Zeit. Schon vor seinem Wechsel zu den Wolverhampton Wanderers soll der Klub um Jürgen Klopp an dem Mittelfeldspieler dran gewesen sein. Wie ‚The Athletic‘ berichtet, genießt Nunes im Verein nach wie vor ein hohes Ansehen und ist eine Option für den Sommer.

Der Rechtsfuß bewahrt unter Druck die Ruhe, befreit sich spielerisch aus brenzligen Situationen und kann den Ball gut abschirmen. Gleichzeitig kann er ins Tackling gehen und ein Pressing intensives Spiel aufrechterhalten. In der laufenden Spielzeit stand Nunes für die Wolves in 24 von 26 Premier League-Partien auf dem Rasen, war jedoch lediglich an einem Treffer beteiligt und ist somit nicht ganz so torgefährlich wie Bellingham.

João Palhinha

Der 27-jährige Portugiese des FC Fulham ist ein etwas defensiverer Kandidat, der vornehmlich auf der Sechs aufläuft. Dort brilliert der Rechtsfuß in der laufenden Spielzeit und gehört zu den besten Mittelfeldspielern der Premier League. Pro 90 Minuten führt kein Spieler mehr Tacklings durch und antizipiert mehr Bälle als er.

Der Rechtsfuß könnte die wackelige Defensive der Reds also stabilisieren. Laut Fabrizio Romano wird Palhinha von den Verantwortlichen der Reds zwar geschätzt, konkrete Gespräche sollen bislang aber nicht stattgefunden haben.

Mason Mount

Der 24-jährige Engländer wird seit geraumer Zeit mit einem Wechsel an die Anfield Road in Verbindung gebracht. Klopp brachte bereits 2019 seine Bewunderung für den Rechtsfuß zum Ausdruck. Der ‚Mirror‘ hatte Ende Februar berichtet, dass sich die Reds beim Mittelfeldspieler des FC Chelsea in der Pole Position befinden.

Anders als die Blues wolle der Klub aus Liverpool die Gehaltsforderungen des Nationalspielers erfüllen. Mount überzeugt vor allem mit seiner Spielintelligenz, seiner Technik und seiner Athletik. Bei den Londonern nimmt er eine ähnliche Rolle wie einst Georginio Wijnaldum bei den Reds ein. Hinzu kommt, dass Mount im Mittelfeld variabel eingesetzt werden kann — sowohl auf der Acht und der Zehn als auch auf dem linken Flügel.

Gabri Veiga

Der 20-jährige Spanier ist hierzulande ein noch weitestgehend unbeschriebenes Blatt. ‚ESPN‘ zufolge steht das vielversprechende Nachwuchstalent von Celta Vigo ebenfalls bei Klopp auf dem Zettel. In der laufenden Saison war Veiga in der spanischen Liga in 25 Partien an zwölf Treffern direkt beteiligt (neun Tore, drei Vorlagen).

Trotz seiner vorhandenen Offensivqualitäten bringt sich der Rechtsfuß auch defensiv ein und präsentiert sich sowohl robust als auch abgeklärt. Er führt Zweikämpfe und schafft seinen Mitspielern Raum. Veiga ist, was die Veranlagung anbelangt, eine attraktive und verhältnismäßig günstige Alternative zu Bellingham. Dem Vernehmen nach besitzt der Youngster eine Ausstiegsklausel in Höhe von 40 Millionen Euro.

Ryan Gravenberch

Der 20-jährige Niederländer ist sich Ex-Liverpool-Profi José Enrique zufolge bereits mit den Reds einig. In der vergangenen Woche sagte der Spanier im Rahmen eines Livestreams: „Dieser Spieler gehört uns, Amigo. Er hat ‚ja‘ gesagt. Er wird wie ich von Team Raiola vertreten. Wir hatten vor kurzem ein Treffen in London, das ist unser Spieler.“

Ob ein Transfer tatsächlich derart weit fortgeschritten ist, bleibt aber fraglich. Dessen ungeachtet muss konstatiert werden, dass Gravenberch beim FC Bayern keine Rolle spielt. Etwas, das dem Rechtsfuß nicht gefallen dürfte und ein Umstand, den sich ein anderer Klub durchaus zunutze machen könnte. Der ehemalige Profi von Ajax Amsterdam ist mit seiner Größe von 1,92 Metern ein Spieler, der unter anderem mit seiner Physis überzeugt. Zusätzlich ist er agil, beackert das Mittelfeld und kann den Ball halten. Darüber hinaus ist er sich seiner Mitspieler bewusst und verfügt über eine gute Übersicht.

Moisés Caicedo

Der 21-jährige Ecuadorianer fungiert bei Brighton & Hove Albion als Zweikampfmonster und hat enormen Anteil an der erfolgreichen Saison der Seagulls (derzeit Platz sieben). Liverpool zählt neben dem FC Arsenal und dem FC Chelsea zu den Hauptinteressenten für den vielversprechenden Mittelfeldspieler. Der Rechtsfuß läuft überwiegend auf der Sechs auf, kann aber auch in die Mittelfeldzentrale vorrücken.

Anders als andere Kandidaten auf der Liste brilliert Caicedo weniger mit seiner Technik, als mit seiner resoluten Spielweise, die zuweilen an Javier Mascherano erinnert. Er rennt das Spielfeld auf und ab, wirft sich in jeden Ball, treibt das Spiel nach vorne und dominiert das Mittelfeld. Zusätzlich spielt er lange, gute Pässe und besitzt enormes Potenzial. Ein Transfer dürfte jedoch nicht billig werden: Caicedo verlängerte bei Brighton kürzlich bis 2027 und der Klub gilt als knallharter Verhandlungspartner.