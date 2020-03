M'gladbach: Zakaria gegen Köln fraglich

Ob Denis Zakaria für Borussia Mönchengladbach im rheinischen Derby gegen den 1. FC Köln auflaufen kann, ist zur Stunde noch offen. „Es sieht schon ein bisschen besser aus“, sagt zwar Trainer Marco Rose gegenüber Medienvertretern, „trotzdem hat er große Schmerzen. Es ist schon ein bisschen was passiert in seinem Oberschenkel und seinem Knie.“

„Wir müssen von Tag zu Tag gucken“, will der Fohlen-Trainer nicht zu viel versprechen, „wenn wir heute spielen würden, könnte er nicht spielen.“ Zakaria wurde in der Partie gegen Borussia Dortmund (1:2) von seinem herauslaufenden Torhüter Yann Sommer schmerzhaft am Bein getroffen und musste in der 36. Minute durch Tony Jantschke ersetzt werden.