BVB: Terzics düstere Prognose bei Adeyemi

Es sieht nicht gut aus für Karim Adeyemi. Borussia Dortmunds Mann der Stunde verletzte sich am gestrigen Sonntag im Spiel gegen Hertha BSC (4:1) bei der Vorlage zum zwischenzeitlichen 2:0 von Donyell Malen am linken Oberschenkel. Nach gut 30 Minuten war der Arbeitstag für den pfeilschnellen Stürmer beendet – der nächste dürfte eine Weile auf sich warten lassen.

Unter der Anzeige geht's weiter

„Er hat sich, bevor er diesen Pass gespielt hat, hinten an den Oberschenkel gefasst“, erklärte BVB-Trainer Edin Terzic nach Spielende, „wir werden ihn heute Abend und morgen früh untersuchen und können dann eine genaue Diagnose bekanntgeben. Aktuell sieht es so aus, dass er in den kommenden Spielen ausfallen wird.“

Lese-Tipp

BVB gegen Hertha weiter ohne Trio

Adeyemi setzt eine Muskelverletzung außer Gefecht – erfahrungsgemäß dürfte er nun ein paar Wochen nicht zur Verfügung stehen. Bitter für den BVB, denn der 21-jährige Nationalspieler befindet sich aktuell in absoluter Topform. Unter der Woche das tolle Solo-Tor gegen den FC Chelsea (1:0), nun Tor und Assist gegen die Hertha. Ein schmerzhafter Ausfall.