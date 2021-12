United: Struber lehnt Job als Co-Trainer ab

Gerhard Struber hat kein Interesse daran, Co-Trainer von Ralf Rangnick bei Manchester United zu werden. Das bestätigte der Österreicher, der seit über einem Jahr bei den New York Red Bulls an der Seitenlinie steht, in der Sendung ‚Talk & Tore‘ bei ‚Sky Sport Austria‘. „Die Anfrage aus England ehrt mich sehr. Gleichzeitig ist die Situation in New York für mich so, dass sie mich sehr hoffnungsvoll in die Zukunft blicken lässt und ich den Weg mit New York nicht von heute auf morgen aufgeben will“, so der 44-Jährige.

Unter der Anzeige geht's weiter

Da sich Struber und Rangnick bereits gut kennen, sei er „ins Überlegen gekommen“. Letztlich will sich der Österreicher aber nicht mit einem Platz in der zweiten Reihe zufriedengeben: „Ich fühle mich in meiner momentanen Rolle als Cheftrainer sehr wohl und glaube, dass ich in dieser Rolle die größte Wirkung erzielen kann und deswegen möchte ich diesen Weg auch weiterverfolgen.“