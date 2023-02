Eintracht: Lindström spricht intern von Abschied

Jesper Lindström spielt möglicherweise seine letzte Saison für Eintracht Frankfurt. Wie ‚Sport1‘ berichtet, steht der 22-Jährige einem Wechsel in die Premier League offen gegenüber und spricht auch intern die Thematik an. Passenderweise seien gleich mehrere englische Klubs am schnellen Dänen interessiert.

Namentlich nennt ‚Sport1‘ den FC Arsenal, dessen Interesse schon seit Monaten kursiert. Als Ablöse rufe die Eintracht eine Summe von mindestens 30 bis 35 Millionen Euro auf. Lindström ist noch bis 2026 an den Klub gebunden.

Im Sommer 2021 war der Flügelspieler von Bröndby IF zur SGE gewechselt. In seiner Debütsaison war er als gesetzter Stammspieler maßgeblich am Titelgewinn in der Europa League beteiligt und auch in der aktuellen Spielzeit ist Lindström eine gefragte Größe unter Trainer Oliver Glasner. In 27 Pflichtspielen stand der 22-Jährige bereits auf dem Platz, dabei gelangen ihm neun Tore und vier Vorlagen.