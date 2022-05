Werder: Stark lehnte bessere Angebote ab

Für einen Wechsel zu Werder Bremen schlug Niklas Stark (27) finanziell und sportlich attraktivere Angebote aus. Sportchef Frank Baumann verrät in der ‚Bild‘: „Es gab sicher andere Klubs, die mit internationalem Wettbewerb und höherem Gehalt locken konnten.“ Stark, der ablösefrei von Hertha BSC kommt, unterschrieb am Samstag einen Vertrag bis 2026 in Bremen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Der Aufsteiger habe „Überzeugungsarbeit geleistet, dass Werder der richtige Verein für ihn ist. Dazu hat Ole (Trainer Werner, Anm d. Red.) einen großen Beitrag geleistet. Wir können Niklas ein Umfeld bieten, in dem er sich wohlfühlen kann. Es gibt eine große Identifikation zwischen Verein und Fans, eine gute Stimmung.“ Der Innenverteidiger, der auch im defensiven Mittelfeld spielen kann, soll laut Baumann „die Rolle des Leistungsträgers einnehmen, auf und neben dem Platz vorangehen.“