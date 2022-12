Füllkrug kommentiert Wechselgerüchte

Niclas Füllkrug setzt sich derzeit nicht mit einem möglichen Abschied von Werder Bremen auseinander. Der deutsche WM-Fahrer sagt in der ‚Sport Bild‘: „Grundsätzlich muss erst einmal Interesse und ein Angebot eines anderen Vereins vorliegen, für den es sich lohnt, sich damit auseinanderzusetzen. Denn Werder ist für mich kein 08/15-Klub.“ An der Weser habe man „eines der schönsten Stadien in Deutschland, eine super Stimmung bei den Spielen, tolle Bedingungen, eine gute Mannschaft und ein tolles Trainer-Team. Also stimmt zurzeit sehr viel. Alles andere müsste man bewerten.“

Zuletzt wurde dem FC Bayern Interesse an Füllkrug nachgesagt, als Ablöse über 20 Millionen Euro gehandelt. In Bremen steht der 29-jährige Mittelstürmer noch bis 2025 unter Vertrag. Füllkrug erklärt: „Fakt ist, dass sich der Verein wirtschaftlich in einer nicht so guten Situation befindet und sich damit ebenfalls vielleicht auseinandersetzen würde. Wir hatten eine ähnliche Situation nach dem Abstieg. Da hatte Werder keinen Spieler für unverkäuflich erklärt. Das Wichtigste für mich ist aber, glücklich im Leben zu sein. Das bin ich zurzeit. Es gibt wichtigere Dinge als Geld.“

