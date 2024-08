Neapel kauft McTominay von United

Die SSC Neapel darf ab sofort Scott McTominay in ihren Reihen begrüßen. Wie die Neapolitaner offiziell bekanntgeben, kommt der 27-jährige Mittelfeldspieler von Manchester United. Die Red Devils erhalten dem Vernehmen nach eine Ablöse in Höhe von 30 Millionen Euro plus eine Weiterverkaufsbeteiligung.

McTominay stammt aus der Jugendabteilung der Red Devils und spielt seit 2017 für die erste Mannschaft. In 254 Einsätzen erzielte er 29 Tore und sammelte acht Assists. Nun wagt der 52-fache schottische Nationalspieler den Schritt in die Serie A.