Bayer 04: Wirtz-Gerüchte lassen Boniface kalt

Victor Boniface (23) lässt sich von den Transfergerüchten um Florian Wirtz (21) nicht aus der Ruhe bringen. „Ich habe auch von den Gerüchten gehört, aber ehrlicherweise schenke ich dem Thema nicht viel Beachtung“, so der Stürmer von Bayer Leverkusen im Interview mit der Plattform ‚SportsBoom‘, „Florian ist komplett auf Leverkusen fokussiert. Er ist ein wichtiger Spieler für uns, und er lässt sich nicht ablenken. Der ganzen Mannschaft geht es nur darum, hier erfolgreich zu sein.“

Um Wirtz, der noch bis 2027 an die Werkself gebunden ist, kursieren schon seit geraumer Zeit Transfergerüchte. Unter anderem zeigt der FC Bayern Interesse, auch Real Madrid und Manchester City werden in diesem Zusammenhang immer wieder genannt. Jüngsten Berichten zufolge ist aber auch eine Verlängerung in Leverkusen möglich.