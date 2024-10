Bestätigt: Hertha wollte Kompany

Hertha BSC beschäftigte sich vor der Spielzeit 2022/23 unter anderem mit Vincent Kompany. Das lässt Fredi Bobic, damaliger Geschäftsführer Sport der Alten Dame, gegenüber dem ‚Triple - der Schüttflix Fußballtalk‘ bei ‚Sky‘ durchblicken: „Ich habe vor zwei Jahren mit Vincent einen Abend verbracht. Da haben wir viel über Fußball geredet.“ Ein Engagement kam bekanntlich nicht zustande. Stattdessen landete Kompany über den FC Burnley beim FC Bayern, bei der Hertha heuerte Sandro Schwarz als neuer Chefcoach an.

Bobic erläutert: „Er hat zu diesem Zeitpunkt schon eher nach England tendiert. Es hätte wahrscheinlich in der Gemengelage, die wir in Berlin hatten, in der Form nicht funktioniert. Später habe ich mich dann für Sandro Schwarz entschieden. Die Art und Weise, wie er schon über Fußball gedacht hat, passt mehr zum englischen Manager-System. Das findest du in Deutschland nur bei den ganz großen Klubs. Da war er vielleicht ein bisschen voraus.“