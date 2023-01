Hertha-Youngster Klemens überzeugt im Trainingslager

Defensivallrounder Pascal Klemens hat im Trainingslager von Hertha BSC auf sich aufmerksam gemacht. Wie Hertha-Coach Sandro Schwarz in einem vereinseigenen Interview verrät, ist er sehr zufrieden mit den Leistungen des 17-Jährigen. Klemens bereitet sich aktuell mit den Profis in Florida auf die Rückrunde vor und kam dort bereits zu zwei Testspieleinsätzen. „Jedes Trainingslager ist dazu da, dem ein oder anderen Spieler die Möglichkeit zu geben“, so Schwarz.

Klemens ist gelernter Innenverteidiger, lief beim 7:1-Sieg gegen The Villages SC als Sechser vor der Abwehr auf und leitete prompt einen Treffer ein. Schwarz lobt vor allem die Anpassungsfähigkeit des U18-Nationalspielers: „Er hat das im zweiten Spiel schon sehr gut gemacht auf einer für ihn neuen Position. […] Auch vom Typ her kommt er gut an in der Gruppe“, fährt der Übungsleiter fort. Gut möglich, dass Klemens in Zukunft häufiger Profi-Luft schnuppern darf.

