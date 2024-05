Bayern verabschiedet zwei Spieler: Verwirrung um Tuchel

Der FC Bayern hat bestätigt, dass die auslaufenden Verträge von Bouna Sarr und Eric Maxim Choupo-Moting nicht verlängert werden. Während Erstgenannter am heutigen Sonntag vor dem Bundesliga-Spiel gegen den VfL Wolfsburg offiziell verabschiedet wurde, war der Sturm-Routinier krankheitsbedingt nicht im Stadion.

Unter der Anzeige geht's weiter

Keinerlei warmen Worte gab es für Thomas Tuchel. Stadionsprecher Stephan Lehmann erklärte laut der ‚Abendzeitung‘ in der Allianz-Arena: „Wir verabschieden unser Trainerteam um Trainer Thomas Tuchel heute noch nicht, die Saison ist noch nicht zu Ende. Natürlich wird das gebührend nachgeholt, fest versprochen.“ Am letzten Spieltag der Saison tritt der Rekordmeister allerdings auswärts bei der TSG Hoffenheim an. Eine Verabschiedung im Stadion wäre also nur heute möglich gewesen.

Lese-Tipp

FC Bayern: Zwei Startelf-Debütanten

Ob sich der FC Bayern damit die Möglichkeit offenhalten will, doch mit Tuchel in die nächste Spielzeit zu gehen, bleibt offen. Gespräche in Hinblick auf den freiwerdenden Trainerposten laufen aktuell mit dem vereinslosen Hansi Flick. Roberto De Zerbi von Brighton & Hove Albion wiederum soll der persönliche Favorit von Sportvorstand Max Eberl sein.