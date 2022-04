FC Bayern: Schlüsselspieler Davies direkt in der Startelf?

Beim 4:1-Sieg in Freiburg am Samstag gab Leon Goretzka nach vier Monaten Verletzungspause sein Comeback in der Startelf. Niklas Süle kehrte nach seinem Muskelfaserriss als Joker zurück. Und vor dem morgigen Champions League-Viertelfinalhinspiel beim FC Villarreal (21 Uhr) steht auch der letzte langzeitverletzte Stammspieler vor der Rückkehr.

Alphonso Davies hat seine Herzmuskelentzündung auskuriert und ist damit sogar gleich ein Kandidat für die Startelf. „Phonzy wird dabei sein. Seine eine Untersuchung ist so positiv verlaufen, dass er auch von Beginn an spielen könnte. Das entscheiden wir aber im Laufe des Tages“, sagte Trainer Julian Nagelsmann auf der heutigen Pressekonferenz und schob hinterher: „Grundsätzlich habe ich schon die Idee, ihn beginnen zu lassen.“

Nach dreimonatiger Pause durchaus überraschend, andererseits zeigt das auch den Wert, den Davies für die Bayern hat. Der offensivstarke Linksverteidiger wurde als Roadrunner auf der linken Schiene zuletzt schmerzlich vermisst. Nagelsmann griff im 3-2-4-1 meist auf Kingsley Coman und Serge Gnabry als extrem offensive Außenbahn-Besetzung zurück. Das dürfte sich nun mit der Rückkehr von Schlüsselspieler Davies ändern.