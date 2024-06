Ex-Schalker Miranda im Medizincheck

Der ablösefreie Transfer von Juan Miranda (24) zum FC Bologna ist so gut wie in trockenen Tüchern. Laut ‚Sky Italia‘ wird der spanische Linksverteidiger, der von Betis Sevilla kommt, am heutigen Freitag zum Medizincheck erwartet. Über die künftige Vertragslaufzeit ist bisher nichts bekannt.

Der beim FC Barcelona ausgebildete Miranda gehörte in der abgelaufenen Saison zum erweiterten Stamm bei Betis. Insgesamt kam er auf 32 Einsätze. Zwischen 2019 und 2020 war Miranda für eine Saison auf Leihbasis für den FC Schalke 04 aufgelaufen.

Update (13:10 Uhr): Mittlerweile ist durchgesickert, dass Miranda bei seinem neuen Arbeitgeber ein Dreijahresvertrag inklusive einjähriger Verlängerungsoption winkt.