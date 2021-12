Hertha: Bobic zum Fahrplan bei Stark

Fredi Bobic hat sich zum Stand der Planungen mit Niklas Stark geäußert. „Wir haben bereits Gespräche geführt in der Vergangenheit und werden die Situation ganz genau betrachten“, so der Sportgeschäftsführer von Hertha BSC auf der heutigen Pressekonferenz, „wir sind im offenen, klaren und sehr ehrlichen Austausch. “

„Es ist so“, fügte Bobic an, „dass wir uns erst einmal ein bisschen Zeit gegeben haben bis in den Januar hinein, wenn die nächsten Gesprächen sind.“ Ob es zu einer Verlängerung mit Stark kommt hänge von „der Situation insgesamt im Verein, in der Mannschaft und vor allem auch wirtschaftlich“ ab. Der Vertrag des Innenverteidigers läuft zum Saisonende aus. Borussia Dortmund soll den 26-Jährigen auf dem Zettel haben.