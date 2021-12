Abwehr-Verstärkung: BVB hat Stark & Schotterbeck im Blick

Borussia Dortmund beschäftigt sich offenbar mit Verstärkungen für das Abwehrzentrum. Wie die ‚Sport Bild‘ berichtet, stehen dabei zwei Innenverteidiger aus der Bundesliga auf dem schwarz-gelben Zettel.

So bestehe Interesse an Niklas Stark. Besonders interessant macht den 26-Jährigen seine Vertragssituation, läuft sein Arbeitspapier bei Hertha BSC doch am Saisonende aus. Zuletzt war der zweifache DFB-Nationalspieler bereits mit einem Januar-Wechsel zu West Ham United in Verbindung gebracht worden.

Schlotterbeck will hoch hinaus

Unterdessen zählt Nico Schlotterbeck zu den Senkrechtstartern der Saison. Nach dem Titelgewinn mit dem DFB-Team bei der U21-EM eroberte sich der 22-Jährige nicht nur einen Stammplatz beim SC Freiburg sondern auch einen Platz im Kader der A-Nationalmannschaft.

Zuletzt gab Schlotterbeck gegenüber dem ‚kicker‘ an, dass er noch höher hinaus will. „Wenn ich meine Leistung bringe, klopfen noch größere Vereine an. Ich bin kein Typ, der unbedingt in England oder Spanien spielen will. Ich wollte immer in der Bundesliga spielen, und das am liebsten beim besten Verein.“

Dabei handelt es sich beim Blick auf die vergangenen Jahre unzweifelhaft um den FC Bayern, der Schlotterbeck laut ‚Sport Bild‘ ebenfalls auf dem Schirm hat. Der BVB darf sich aber immerhin getrost als Nummer zwei im Lande sehnen. Auch das könnte für Schlotterbeck reizvoll sein. Der Linksfuß ist noch bis 2023 an den SCF gebunden.