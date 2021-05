RB verlängert mit Forsberg

Emil Forsberg und RB Leipzig dehnen ihre Zusammenarbeit aus. Wie der Bundesliga-Klub verkündet, hat der 29-jährige Schwede seinen Vertrag bis 2025 verlängert. Forsbergs bisheriges Arbeitspapier wäre 2022 ausgelaufen.

„Leipzig ist für mich und meine Familie unser Zuhause geworden. Wir fühlen uns in dieser tollen Stadt unglaublich wohl. Zudem habe ich vom ersten Tag an die enorme Unterstützung unserer Fans gespürt, auch in Phasen, in denen es nicht so lief“, begründet Forsberg seine Entscheidung.

Florian Scholz, Kaufmännischer Leiter Sport, ergänzt: „Wir freuen uns sehr über die vorzeitige Verlängerung des Vertrags mit Emil bis 2025 und die Planungssicherheit für RB Leipzig. Emil geht unseren Weg nun schon seit 2015 mit und hat maßgeblichen Anteil daran, dass wir uns seither als Top-Verein in der Bundesliga etabliert haben.“

Forsberg war 2015 von Malmö FF zu den Sachsen gewechselt und zählt dort mittlerweile zu den Urgesteinen des Kaders. Zwischenzeitlich hatte der offensive Mittelfeldspieler seinen Stammplatz jedoch verloren, weshalb er in den vergangenen Jahren teils öffentlich mit einem Abschied kokettierte. Nun hat er sich für einen Verbleib entschieden.