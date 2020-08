Leipzig verleiht Mvogo

Die Wege von RB Leipzig und Yvon Mvogo trennen sich vorerst. Wie die PSV Eindhoven verkündet, wird der Torhüter für zwei Jahre ausgeliehen. Seinen eigentlich bis 2021 laufenden Vertrag in Leipzig verlängerte der 26-Jährige zuvor bis 2023.

„Wir sind auf der Torhüterposition extrem gut besetzt, gleichzeitig aber auch von Yvon total überzeugt. Daher haben wir uns gemeinsam für dieses Modell entschieden“, begründet RB-Sportdirektor Markus Krösche.

Mvogo war 2017 für fünf Millionen Euro von den Young Boys Bern zu RB gewechselt. Dort wollte er eigentlich als Nummer eins im Tor stehen, kam an Peter Gulacsi aber nie vorbei. Nun will sich der Schweizer in den Niederlanden empfehlen.