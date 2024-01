Leipzig „zu dünn“ für Bitshiabu-Leihe

RB Leipzig denkt nicht daran, El Chadaille Bitshiabu im Winter abzugeben. Wie Cheftrainer Marco Rose auf der Pressekonferenz vor dem kommenden Ligaspiel gegen Bayer Leverkusen erklärte, sei der Kader „zu dünn“, um den 18-jährigen Innenverteidiger in dieser Transferperiode ziehen zu lassen. „Regelmäßige Einsätze kann ich überhaupt nicht garantieren. […] Für Chad ist es gut und wichtig, dass er Trainingsrhythmus bei uns aufnimmt. Ich finde er hat sich wirklich gut entwickelt in vielen Bereichen“*, so Rose.

Der französische U-Nationalspieler wechselte vor der Saison für eine Ablösesumme von 15 Millionen Euro von Paris Saint-Germain zu de Sachsen. Auf die gewünschte Spielzeit ist Bitshiabu in Leipzig allerdings noch nicht gekommen. In dieser Saison absolvierte er in erster Linie verletzungsbedingt noch kein Pflichtspiel für die Roten Bullen.