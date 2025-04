Klopp hat zwei Traumjobs

Ex-Deutschland-Legionär Miroslav Tanjga hat über die Trainerambitionen seines Freunds Jürgen Klopp gesprochen und dessen zwei Traumjobs verraten. Laut ‚Mozzart Sport‘ sagt der aktuelle Coach des serbischen Klubs FK Vojvodina, der von 1996 bis 1999 gemeinsam mit Klopp in Mainz spielte: „Als er Liverpool verließ, sagte er mir, dass er zwei Wünsche habe: Trainer der Nationalmannschaft und Trainer von Real Madrid zu werden. Er ist sicherlich einer der Kandidaten für die Bank von Real, aber das ist im Moment alles Spekulation.“

Unter der Anzeige geht's weiter

Tanjga betont zudem: „Ich weiß auch, dass er sich außer Liverpool nie als Trainer einer anderen englischen Mannschaft gesehen hat. Er will weder in die Serie A noch nach Frankreich, und irgendwann wird er Trainer von Deutschland werden.“ Klopp soll ihm bei einem kürzlichen Gespräch darüber unterrichtet haben, dass er derzeit „nicht viel“ über ein Trainer-Comeback nachdenke. „Ob ihm das langweilig wird und ob er auf die Bank zurückkehrt, weiß er selbst noch nicht“, fügt der 60-Jährige hinzu. Zuletzt war spekuliert worden, dass Klopp mit seiner neuen Rolle als Head of Global Soccer bei Red Bull unzufrieden sei, was Spekulationen eines möglichen Engagements bei Real Madrid anheizte. Sein Berater dementierte die Gerüchte.