Til findet neue Leihstation

Der beim SC Freiburg so glücklose Guus Til hat einen neuen Klub gefunden. Leihweise zieht es den Offensivmann zu Feyenoord Rotterdam. Zuvor dehnte Til seinen Vertrag bei Spartak Moskau aus.

Im Breisgau kam Til nie über die Reservistenrolle hinaus. Bei Feyenoord trifft er auf Arne Solt, der zur kommenden Saison das Traineramt übernimmt und mit Til bereits bei AZ Alkmaar zusammenarbeitete.

