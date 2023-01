Nübel kündigt Gespräche mit Bayern an

Ob Alexander Nübel nochmal im Trikot des FC Bayern auflaufen wird, steht weiterhin in den Sternen. Im ‚Aktuellen Sportstudio‘ beim ‚ZDF‘ ließ der Torhüter offen, ob er sich ab Sommer dem Konkurrenzkampf mit Manuel Neuer (36) und Yann Sommer (34) stellen will. Im Sommer seien Gespräche mit den Bayern-Verantwortlichen angedacht, so Nübel. Dann werde man sehen „was am Sinnvollsten ist“.

Unter der Anzeige geht's weiter

Derzeit spielt Nübel für die AS Monaco. Der Leihvertrag endet nach der Saison. Auf eine Zeit als Nummer zwei oder gar als Nummer drei an der Säbener Straße hat der 26-jährige Keeper ganz offensichtlich keine Lust. „Ich habe gemerkt, wie wichtig Spielpraxis ist und das will ich nicht mehr missen“, erklärt der 1,93 Meter große Schlussmann.

Lese-Tipp

Sommer über Transferpoker: „Es war wild“