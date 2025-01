Nächste wichtige Verlängerung: Gavi schwört Barça die Treue

Auch ein Kreuzbandriss konnte die kometenhafte Karriere von Gavi nicht lange aufhalten. Der 20-Jährige arbeitet sich nach dem monatelangen Ausfall seit Ende Oktober Schritt für Schritt in die Stammelf von Coach Hansi Flick. Der lobt den Einsatz seines Schützlings jede Woche aufs Neue. Der Lohn ist nun ein neuer Vertrag. Wie der FC Barcelona offiziell bekanntgibt, verlängert Gavi sein ursprünglich bis 2026 befristetes Arbeitspapier um weitere vier Jahre bis 2030.

Wie in Spanien vorgeschrieben, ist der neue Vertrag mit einer Ausstiegsklausel versehen. Diese liegt nach wie zuvor bei der eher symbolischen Summe von einer Milliarde Euro. Klares Signal an die Konkurrenz: Der 27-fache Nationalspieler wird nirgendwohin gehen. In den vergangenen Jahren waren einige Topklubs an dem La Masia-Absolventen interessiert, darunter Paris St. Germain, der FC Liverpool und der FC Bayern. Nun folgt jedoch das nächste klare Bekenntnis zu Barça.

Unter Flick hat der Spanier das Potenzial zu einem Schlüsselspieler und ist eines der Gesichter der Zukunft der Katalanen. Doch auch jetzt kann Gavi bereits auf eine erstaunliche Vita bei den Blaugrana zurückblicken. Trotz der langwierigen Verletzung absolvierte der Rechtsfuß bereits 131 Pflichtspiele für Barça, in denen er 26 Scorerpunkte sammelte.

Auch in der spanischen Nationalmannschaft ist der feine Techniker bereits eine feste Größe, verpasste aufgrund der Kreuzbandverletzung jedoch den EM-Triumph der Furia Roja im vergangenen Sommer in Deutschland.