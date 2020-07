DFB-Team: Neuhaus vor Debüt?

Florian Neuhaus könnte im September erstmals zum Kreise der deutschen Nationalmannschaft stoßen. Der ‚Bild‘ zufolge hat der DFB dem Mittelfeldspieler von Borussia Mönchengladbach bereits signalisiert, dass eine Einladung erfolgen könnte. Auch Linksverteidiger Robin Gosens (26) von Atalanta Bergamo steht vor seinem Debüt bei Bundestrainer Joachim Löw.

Der 23-jährige Neuhaus hatte in der Saison 2018/19 den Durchbruch in Gladbach geschafft. Nach einem kleinen Durchhänger zeigte er nach der Coronapause Top-Leistungen in der Bundesliga und half seinem Team, sich für die Champions League zu qualifizieren. 23 Mal lief der Rechtsfuß für deutsche Jugendnationalmannschaften auf.