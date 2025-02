Gespräche laufen: Batshuayi vor Bundesliga-Rückkehr?

Nach dem Abgang von Omar Marmoush (25) zu Manchester City sieht Eintracht Frankfurt weiter Handlungsbedarf in der Offensive. Zwar wurde mit Elye Wahi (22) bereits ein Neuzugang für den Angriff eingetütet, die Scoringlast, die in der bisherigen Saison hauptsächlich von Marmoush geschultert wurde, soll anscheinend auf mehrere Neuzugänge verteilt werden.

Auf der Suche nach einem echten Knipser ist plötzlich der Name eines alten Bekannten aus der Bundesliga aufgetaucht. Wie die ‚L’Équipe‘ berichtet, befindet sich die SGE in Gesprächen mit Galatasaray über einen Wechsel von Michy Batshuayi. Der 31-jährige Belgier ging in der Rückrunde 2017/18 für Borussia Dortmund auf Torejagd. In 14 Partien für den BVB erzielte der Angreifer damals neun Tore und bereitete ein weiteres vor.

Im Raum steht laut der ‚L’Équipe‘ eine Leihe des 56-fachen Nationalspielers. Batshuayi war im vergangenen Sommer stadtintern von Fenerbahce zu Gala gewechselt und steht noch bis 2027 in Istanbul unter Vertrag. In 30 Partien erzielte der Rechtsfuß in der bisherigen Saison sieben Treffer.

Update (17:09 Uhr): Bei Galatasarays heutigem Ligaspiel gegen Gaziantep (18 Uhr) steht Batshuayi nicht im Kader. Womöglich ein Hinweis auf die andauernden Verhandlungen mit Frankfurt. Interesse bekundet laut ‚Sky‘ aber auch Betis Sevilla.