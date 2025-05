Schalke drückt den Preis: So teuer ist Muslic

Am gestrigen Mittwoch machte die Überraschungsmeldung die Runde, dass der FC Schalke Miron Muslic als neuen Cheftrainer engagiert – zum Unmut seines jetzigen Arbeitgebers.

Unter der Anzeige geht's weiter

Dennoch ist es den Königsblauen offenbar gelungen, den Preis für den 42-jährigen Österreicher ein wenig zu drücken. Der ‚WAZ‘ zufolge fließt ein hoher sechsstelliger Betrag an Plymouth Argyle.

Natürlich fällt die Summe weiterhin hoch aus für den klammen Zweitligisten, die Ausstiegsklausel im bis 2028 datierten Kontrakt ist nach Angaben der Regionalzeitung aber noch höher angesiedelt und belaufe sich auf über eine Million Euro. Zudem sei ein Abschiedsspiel Teil der Vereinbarung.

Unter der Anzeige geht's weiter

In Gelsenkirchen winkt Muslic eine Anstellung bis 2027, sein neuer Vertrag soll ebenfalls eine Exit-Option beinhalten. Ob er den ambitionierten Traditionsverein nach zwei enttäuschenden Jahren in der zweiten Liga wieder in die Spur führen kann, bleibt abzuwarten.