Atlético: Neuer Sechser im Anflug

Atlético Madrid darf in Kürze wohl einen neuen Mittelfeldspieler begrüßen. Wie die ‚Marca‘ berichtet, haben sich die Rojiblancos mit Johnny Cardoso von Betis Sevilla auf einen Vertrag geeinigt. Der Defensivmann besitzt eine Ausstiegsklausel in Höhe von 80 Millionen Euro, Atlético will mit Betis über eine niedrigere Summe verhandeln.

Erwartet wird dem Bericht zufolge, dass Cardoso erst im Juli und nach der Klub-Weltmeisterschaft in die spanische Hauptstadt wechseln wird. Der 23-jährige Nationalspieler der USA war vor eineinhalb Jahren aus Brasilien nach Sevilla gewechselt und hat erst im Februar einen neuen Vertrag bis 2030 unterschrieben. Bei Betis war er in der abgelaufenen Spielzeit absolute Stammkraft.