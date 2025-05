Schalke-Trainer: Neue Details zu Muslic

Dass Miron Muslic beim FC Schalke übernimmt, scheint nur noch Formsache zu sein. Laut der ‚Bild‘ wird der 42-jährige Österreicher einen Vertrag bis 2027 beim Zweitligisten unterschreiben. Am gestrigen Mittwochabend sei die Einigung erzielt worden. Schalke macht Gebrauch von einer Ausstiegsklausel, die Muslic bei Plymouth Argyle besitzt.

Der englische Zweitliga-Absteiger, den Muslic erst seit Januar trainierte, schreibt in einem Statement: „Argyle bestätigt, dass wir Miron Muslic widerwillig die Erlaubnis erteilt haben, Gespräche mit einem Verein der 2. Bundesliga aufzunehmen. […] Wir sind frustriert über diese Entscheidung, da wir klare Strukturen, Prozesse und Personalmaßnahmen eingeführt haben, um Miron und seinen Trainerstab zu unterstützen, damit wir so schnell wie möglich in die Championship zurückkehren können.“