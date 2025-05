Ausstiegsklausel aktiviert: Neuer Schalke-Trainer gefunden?

Mit Karel Geraerts, Kees van Wonderen und Jakob Fimpel betreuten gleich drei Trainer den FC Schalke in der abgelaufenen Saison. In der kommenden Spielzeit wird keiner von ihnen an der Seitenlinie der Knappen stehen. Eine externe Lösung soll her, fündig ist man nun anscheinend in England geworden.

Wie Transferjournalist Fabrizio Romano berichtet, hat Königsblau die Ausstiegsklausel von Miron Muslic gezogen. ‚Sky‘ ist derweil noch etwas vorsichtiger, schreibt aber ebenfalls von fortgeschrittenen Gesprächen. Der 42-Jährige steht derzeit beim englischen Zweitligisten Plymouth Argyle unter Vertrag, dort läuft sein Arbeitspapier noch bis 2028.

Als Österreicher erfüllt Muslic den Wunsch der Schalker Verantwortlichen nach einem deutschsprachigen Trainer. Zuletzt wurde insbesondere Christian Titz in Gelsenkirchen gehandelt, nun scheint aber Muslic das Rennen gemacht zu haben. Neben Schalke haben sich auch Hannover 96 und Hull City mit dem Übungsleiter befasst.